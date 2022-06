Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden Pkw beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Eine 51-jährige Frau aus Stade hat bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Die Frau hat ihren Pkw, VW Passat, am Freitag, 03.06.2022, gegen 17.00 Uhr in einer Grundstückseinfahrt im Volgers Weg geparkt. Am Montag, 06.06.2022, hat sie dann gegen 14.30 Uhr festgestellt, dass ihr Auto diverse Beschädigungen aufweist. Ein bislang unbekannter Pkw Fahrer muss, eventuell bei einem Wendemanöver, den Wagen der Geschädigten beschädigt haben und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Pkw geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell