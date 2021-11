Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Geldbörsen im Supermarkt

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Rückingsallee / Nordhäuser Weg, Samstag, 20.11.2021, jeweils ca. 19:45 Uhr,

Northeim (Gro)

Zu zwei Geldbörsendiebstählen kam es am Samstagabend in Northeimer Supermärkten. Jeweils gegen 19:45 Uhr bemerkten die Geschädigten, eine 72-jährige Northeimerin und ein 61-jähriger Moringer, als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollten, dass ihnen vermutlich im jeweiligen Supermarkt zuvor die Geldbörse entwendet worden ist. Es entstand ein Schaden von 150,- und 160,- Euro. Beide Geschädigte gaben an, dass ihnen im Supermarkt andere Personen auffällig nahegekommen waren.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-70050) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell