Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glasfaserkabel gestohlen

Einbeck (ots)

Dassel-Lüthorst (pap) Am Dienstag, 02.11.2021, wurde der Polizeistation Dassel der Diebstahl von Glasfaserkabel in der Ortschaft Lüthorst gemeldet. Vor Ort konnte die eingesetzte Streife feststellen, dass das Kabel aus einem mit Bauzaun eingezäunten Bereich auf dem Parkplatz Luthardstraße/Ecke Elbigsweg entwendet wurde. Der umzäunte Bereich dient als Lagerplatz für Baumaterial. Der Verantwortliche Bauleiter hat am Freitag, 29.10.2021 das Fehlen von zwei Trommeln mit Glafaserkabel festgestellt. Nachdem er abgeklärt hat, dass auch berechtigte Firmen das Kabel nicht von dem Platz abgeholt haben, wurde Anzeige erstattet. Als Tatzeitraum kommt Mittwoch, 27.10.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, 07.00 Uhr in Betracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 30.000 Euro Zeugen, die zu dieser Tat Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck oder der Polizeistation Dassel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell