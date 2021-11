Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ankündigung - digitaler Elternkurs zum Thema Cannabis

Northeim

Am Dienstag, den 16. November 2021, im Zeitfenster von 16.00 - 18.00 Uhr, wird in der Reihe der digitalen Veranstaltung für Eltern, Pädagogen und Interessierte ein weiterer Eltern-"Abend" zum Themen illegale Drogen "Cannabis " vom Jugendschutzteam "Jugendschutz - und Du?" angeboten.

Das Jugendschutzteam, bestehend aus dem erzieherische Kinder- und Jugendschutz vom Landkreis Northeim (Frau Wloch), der Suchtberatungsstelle vom Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH (Frau König und Herr Jagonak) und dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim (Herr Sindram), wird hierzu die Diplom-Psychologin Birgit Spohr aus Berlin als Referentin begrüßen. Dank der Kostenübernahme vom Landkreis Northeim wird Interessierten ein kostenfreier Zugang zu dieser digitalen Veranstaltung ermöglicht.

Info / Pressemitteilung / Anmeldung:

 https://www.landkreis-northeim.de/jugendschutz  Anmeldungen bitte bis spätestens 15. November 2021 per Mail an jugendpflege@landkreis-northeim.de  Den Link zur direkten Einwahl bekommt der jeweilige Anmelder am Veranstaltungstag zugesandt

Wir freuen uns an diesem späten Nachmittag ein breit gefächertes Publikum von Eltern und Pädagogen begrüßen zu können.

