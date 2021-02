Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stromgenerator von Baustelle entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Baustelle Höhe AS Echte, Freitag, 29.01.21, 14.00 Uhr, bis Montag, 01.02.21, 08.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Zeit von Freitag, 29.01.21, 14.00 Uhr, bis Montag, 01.02.21, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf der Baustelle der A7, Höhe AS Echte abgestellten Baustellenanhänger auf dem sich ein Stromgenerator befand. Der Anhänger war mittels eines Anhängerschlosses gesichert. Ein Abtransport des Anhängers dürfte mittels eines Zugfahrzeuges erfolgt sein. Laut Aussage des geschädigten Unternehmens beläuft sich die Schadenssumme auf ca. 20.000 EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum, im Bereich der Baustelle A7 AS Echte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen

