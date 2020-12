Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim kontrolliert weiterhin die Einhaltung der Corona-Verordnung

NortheimNortheim (ots)

Landkreis Northeim; 50. KW

LANDKREIS NORTHEIM (TH) Auch in dieser Woche haben Beamte der Polizeiinspektion Northeim Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung durchgeführt. Erfreulicherweise ist die Zahl der festgestellten Verstöße im Vergleich zu den Vorwochen rückläufig.

In Uslar hielt sich am Mittwoch ein 40-jähriger Mann gleich zweimal in einem Elektrogeschäft auf, ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In beiden Fällen wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den uneinsichtigen Mann gefertigt.

Im Stadtgebiet Northeim hielten sich am Montagmittag vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten auf, die sich nicht an die Regelungen der Corona-Verordnung hielten. Am Samstagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Northeim zu einer Ruhestörung gerufen. In der Wohnung konnten drei jugendliche Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten festgestellt werden. Die angetroffenen Personen erwarten ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Trotz der geringeren Anzahl an festgestellten Verstößen und des sinkenden 7-Tagesinzidenz im Landkreis Northeim appelliert die Northeimer Polizei alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises weiterhin zur Einhaltung der Regelungen der aktuellen Niedersächsischen Corona- Verordnung.

