Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad gestohlen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein bislang unbekannter Täter hat ein verschlossen abgestelltes Herrenrad am Bahnhof in Einbeck in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße entwendet. Der 53 Jahre alte Besitzer aus Einbeck hat das Rad am Dienstag, 10. November, gegen 06.00 Uhr am Bahnhof verschlossen abgestellt. Am Donnerstag, 12. November, wollte er das Fahrrad gegen 11.45 Uhr wieder benutzen. Er musste allerdings feststellen, dass es gestohlen wurde. Es handelt sich bei dem Rad um braunes Herrensportrad der Mark KTM, Modell Life Fun. Der Schaden beträgt ca. 800,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Verbleib des Rades geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

