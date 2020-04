Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus/ Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

(Me), Lohmühlenweg, Parkplatz am ehemaligen Kurhaus Bad Gandersheim. Zeit: 20. April bis 22. April 2020. Unbekannter Täter beschädigte eine Plexiglas -Scheibe einer Kartografie eines Wanderplans.Der angerichtete Schaden am Aushang wurde auf 100.-Euro geschätzt. Zeugenaufruf für Anwohner aus der Hildesheimer Str. bzw. Roswithastr. mit sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

