Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reihe von Automatendiebstählen beschäftigt die Polizei

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, An der Domäne, Montag, 06.04.20, 19.30 Uhr - Dienstag, 07.04.2020, 08.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In der Nacht von Montag, 06.04.2020, 19.30 Uhr auf Dienstag, 07.04.2020, 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen an der Hauswand in Greene, in der Straße An der Domäne angebrachten Zigarettenautomaten. Die Täter verbrachten den Automaten in die zwischen Greene, Bruchhof und Beulshausen gelegene Feldmark, um diesen dort gewaltsam zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Vermutlich wurden die Täter während der Tatausführung gestört, da nicht der gesamte Inhalt mitgenommen wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500,- EUR Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Montag, 06.04.2020, 19.30 Uhr auf Dienstag, 07.04.2020, 08.00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Greene, An der Domäne, bzw. in der Gemarkung zwischen Greene, Bruchhof und Beulshausen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 entgegen.

