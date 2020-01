Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, OT Hohnstedt (Kr.) 18.01.2020, 20:00 - 23:00 Uhr

In den Abendstunden des 18.01.2020 hörte eine 30jährige Anwohnerin in der Dragonerstraße zunächst Schlaggeräusche und Stimmen auf ihrem Grundstück. Als sie später nachschaute, stellte sie fest, das bislang unbekannte Täter ihren Pkw augenscheinlich beschädigt hatten. Außer diversen Altschäden konnten die eingesetzten Polizeibeamten am Pkw auch eine größere Delle ausfindig machen, die vermutlich in die Karosserie getreten wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05551-7005-0 zu melden.

