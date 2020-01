Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschäftseinbruch in der Northeimer Fußgängerzone

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße/Alte Poststraße - In der Nacht zum Dienstag, 14.01.2019

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter die gläserne Eingangstür des Fanartikelgeschäftes in der Sonnenpassage aufgebrochen. Der Unbekannte nahm die auf dem Tresen stehende graue Ladenkasse mit. In der Kasse befand sich nur etwas Wechselgeld. Der Sachschaden an der gläsernen Eingangstür beträgt ca. 1.000 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich Alte Poststraße/Sonnenpassage etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

