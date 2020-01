POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

USLAR-SOHLINGEN (zi.) Am 13.01.2020 wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Therapiepraxis in der Uslarer Straße in Sohlingen geparkter Pkw von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrertür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

