Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidiert mit Leitplanke

Uslar (ots)

B 241n, zwischen Volpriehausen und Abfahrt Schlarpe (st)

13.09.19, 15:00 Uhr

Ein 31jähriger Fahrzeugführer aus Göttingen befuhr mit seinem Pkw die B 241n aus Richtung Volpriehausen in Richtung Hardegsen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit der Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

