Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW zerkratzt - 10.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Sonntag, 19.05.19, 20:00 Uhr bis Montag, 20.05.19, 07:30 Uhr Northeim, Tschaikowskistr.

NORTHEIM (da) - Vermutlich in der Nacht zu Montag (20.05.19) hat ein Unbekannter in der Tschaikowskistr. Einen PKW Skoda massiv beschädigt. Das Fahrzeug wurde auf allen Seiten zerkratzt, so dass der Gesamtschaden sich auf geschätzt 10.000EUR beläuft. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Tel.: 05551/7005-0 entgegen.

