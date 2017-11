POL-NOM: Hohe Rechnung für Schlüsseldienst

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Eine Einwohnerin (70) aus der Einbecker Südstadt hat sich am Mittwoch, 15.11.2017, abends aus ihrer Wohnung ausgeschlossen. In ihrer Not wandte sie sich an eine Nachbarin, die im Internet nach einem Schlüsseldienst suchte. Nachdem sie einen vermeintlich günstigen Dienst gefunden hatte, wurde die Hotline angerufen. Einige Zeit später erschien dann auch ein junger Mann, der auch sofort begann, dass Schloss aufzubohren, um dann ein neues einzubauen. Nach Ausführung der Arbeit, die laut Rechnung genau 16 Minuten gedauert hatte, wurde der älteren Dame ein Betrag von über 600,- Euro in Rechnung gestellt, der sofort bar oder mit EC Karte bezahlt werden musste. Nachdem sich die Aufregung bei der Geschädigten gelegt hatte, entschloss sie sich, bei der Polizei wegen der völlig überzogenen Forderung Anzeige wegen Wucher und Betruges zu erstatten, zumal erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann einen einfachen Schließzylinder eingebaut hat, den er auf der Rechnung dann aber als Sicherheitszylinder mit Not- und Gefahrenfunktion auswies. Solche Zylinder sind um ein vielfaches teurer.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell