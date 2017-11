POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - 37520 Osterode, Hauptstraße 16

Zeitraum: Dienstag, 14.11.2017; 20:30 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2017; 07:30 Uhr

OSTERODE (TH) In der Nacht von Dienstag, 14.11.2017, auf Mittwoch, 15.11.2017, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw in der Hauptstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 1500,--- Euro. Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 05522/5080 zu melden.

