POL-NOM: Auffahrunfall auf Autobahnabfahrt

Northeim (ots) - A 7 Anschlussstelle Nörten-Hardenberg - Donnerstag, 16. November 2017, 07.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag gegen 07.20 Uhr kam es auf der Ostseite der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin aus Bühren war auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs. An der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg verließ sie die Autobahn. An der Kreuzung mit der B 446 hielt sie ihren Pkw an. Die hinter ihr fahrende 59 Jahre alte Autofahrerin aus Göttingen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

