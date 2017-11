POL-NOM: Einbruch in Herzberger Einfamilienhaus

Northeim (ots) - Herzberg, Knollenstraße - Mittwoch, 15.11.2017 zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr

HERZBERG (fal) - Durch die aufgebrochene Terrassentür drangen unbekannte Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Knollenstraße ein. Im Gebäude wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Gestohlen wurden etwas Bargeld, eine Goldkette mit Perlen und goldene Ohrringe. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Schaden von ca. 1.800 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet rund um die Knollenstraße gesehen haben oder auch andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

