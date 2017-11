POL-NOM: Betrügerisches Gewinnversprechen

Uslar (ots) -

- USLAR (js) Am Montag, 13.11.2017 und Dienstag,

14.11.2017 erhielt ein Ehepaar aus einem Uslarer Ortsteil mehrere Anrufe von einer männlichen und einer weiblichen Person, in denen ihm ein Gewinnversprechen in Höhe von 49.500,00 EUR angekündigt wurde. Vor der Übergabe sollten jedoch zuerst 900,00 EUR Gebühren bezahlt werden. Die genauen Daten zur Übergabe des Gewinns sollten am Mittwoch, 15.11.2017 erfolgen. Der männliche Anrufer kündigte an, dass der Gewinn in einem gepanzerten Fahrzeug überbracht werde. Vorher sollte die Ehefrau, die das Gespräch führte, Guthabenkarten im Wert von 900,00 EUR einkaufen und die Seriennummern dieser Karten telefonisch an den Anrufer durchgeben. Diese an sich seriösen Guthabenkarten gibt es von verschiedenen Anbietern. Sie können in örtlichen Tankstellen oder in anderen Geschäften gekauft werden. Sie sind vergleichbar mit einer Aufladekarte für Prepaidhandys. Wenn die Seriennummer freigerubbelt und dem Anrufer durchgegeben wird, ist dieser im Besitz des Geldwertes. Im Telefondisplay erschien eine deutsche Telefonnummer. Hier warnt die Polizei, dass die Täter meistens aus dem Ausland anrufen und das sog. Spoofing-ID verwenden. Die Telefonnummer im Display ist gefälscht. Im vorliegenden Fall ist der Geldtransporteur natürlich nicht erschienen. Die Täter wollten nur den Geldwert der 900,00 EUR erlangen. Das angerufene Ehepaar erkannte die betrügerische Absicht und informierte die Polizei.

