POL-NOM: Einbruch in Uslarer Einkaufsmarkt

Northeim (ots) - Uslar, Stiftstraße - Donnerstag, 16. November 2017, um 01.57 Uhr

USLAR (fal) - Am Donnerstag gegen 01.57 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Männer in den Einkaufsmarkt an der Stiftsstraße ein. Bei dem Blitzeinbruch erbeuteten die Unbekannten überwiegend Tabakwaren und einige alkoholische Getränke. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1.500 Euro.

Um in das Gebäude zu gelangen, warfen die Täter mit einem gusseisernen Gully-Deckel eine Fensterscheibe neben der Eingangstür ein. Durch die Öffnung kletterten sie in den Markt und verstauten rasch das Diebesgut in eine Tasche.

Anschließend flüchteten die Männer vermutlich zu Fuß über die Stiftstraße in Richtung Neustädter Platz. Hier verliert sich ihre Spur bislang. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Uslarer Polizei nach den flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Das Polizeikommissariat Uslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die gegen 02.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag auffällige Personen in der Stiftstraße, am Neustädter Platz oder in den angrenzenden Straßen bemerkt haben oder auch andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05571-926000 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell