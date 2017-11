Osterode (ots) - 37520 Osterode, L 523 zwischen Osterode und Schwiegershausen

Mittwoch, 15.11.2017; 15:40 Uhr

OSTERODE (TH) Ein 40-jähriger Mann aus Duderstadt befuhr am Mittwoch, 15.11.2017, gegen 15:40 Uhr, die L 523 aus Osterode kommend in Richtung Schwiegershausen. Aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn musste der Fahrzeugführer abbremsen. Der hinter ihm fahrende 27-jährige Mann aus Osterode bemerkte diesen Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Vorausfahrende leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i. H. v. insgesamt 8000 ,--- Euro.

