Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Zeugenaufruf nach Aufbruch von drei Containern

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen ca. 19 Uhr und 6.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter drei Container auf dem Gelände eines KFZ-Betriebes an der Verdener Landstraße in Drakenburg auf und entwendeten darin gelagerte Autoreifen.

Der Versuch, einen vierten Container aufzubrechen, scheiterte. Zur Anzahl der entwendeten Reifen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge an der Verdener Landstraße in Drakenburg beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell