Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Niedernwöhren - Reifendiebstahl aus Garage

Nienburg (ots)

(Thi) In der Zeit von Mittwochabend, ca. 20.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, ca. 05.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Autoreifen aus einer unverschlossenen Garage in der Klosterstraße in Niedernwöhren.

Als die Geschädigten den Diebstahl am Donnerstagmorgen bemerkten, informierten sie die Polizei. Bei den Reifen handelt es sich um einen Satz Winterreifen für einen SUV. Dabei entstand ein finanzieller Schaden von ca. 2000 Euro.

Wer hat im o.g. Zeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Klosterstraße in Niedernwöhren beobachtet? Die Polizei Stadthagen nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 05721/40040 entgegen.

