POL-NI: Landkreise Nienburg/Schaumburg - Aktionstag "sicher.mobil.leben." - Fahrtüchtigkeit im Blick

Nienburg (ots)

(KEM) Donnerstag, den 05.05.2022, beteiligte sich die Inspektion an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" und führte zahlreiche Verkehrskontrollen mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit durch.

Das Thema bildet auch im Jahr 2022 einen Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, da sich Alkohol- und/oder Drogeneinfluss, aber auch Medikamenteneinnahmen, Erkrankungen oder starke Müdigkeit negativ auf die eigene Fahrtüchtigkeit auswirken und zu gefährlichen Situationen bis hin zu schweren Verkehrsunfällen führen können.

Die Polizei kontrollierte unter diesem Gesichtspunkt insgesamt 84 Verkehrsteilnehmende, darunter 67 PKW-Fahrer, 3 motorisierte Zweiräder, 6 Radfahrende sowie 8 Nutzer von E-Scootern. Am Aktionstag fielen lediglich zwei Verkehrsteilnehmende unter Alkoholeinfluss sowie ein Verkehrsteilnehmender unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf, allerdings verletzte sich ein Radfahrer unter Alkoholeinfluss bei einem Sturz schwer. Darüber hinaus führten die an den Kontrollen beteiligten Kolleginnen und Kollegen zahlreiche aufklärende Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden. In Bad Nenndorf fand zudem eine Präventionsaktion auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes statt, bei der Interessierte die Auswirkungen durch Fahruntüchtigkeit mit Rauschbrillen und einem Alkoholfahrsimulator selbst erfahren durften (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5212497).

Die Polizei in Bückeburg kontrollierte gegen 05.20 Uhr in Heeßen an der B83 einen 24-jährigen Hamelner, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung aufwies. Eine Verkehrsteilnehmende meldete zuvor, dass der Mann starke Schlangenlinien gefahren sei. Vor und während der Kontrolle stellten die Beamten ebenfalls deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest. Sie beobachteten eine deutlich verminderte Fahrgeschwindigkeit sowie eine unsichere Fahrweise, ferner torkelte der Mann während der Kontrolle beim Aussteigen aus seinem PKW, sodass er beinahe stürzte. Bei dem Hamelner wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein 24-jähriger Bad Nenndorfer fiel gegen 14.00 Uhr im Stadtgebiet Bad Nenndorf mit einem Elektro-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Während der Kontrolle führten die Beamten diverse Reaktionstests durch, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung schließen ließen, sodass bei dem 25-Jährigen ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gegen 23 Uhr erhielt die Polizei in Nienburg einen Einsatz zur Weserstraße, da ein 50-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad gestürzt war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der Mann, der in Norwegen wohnhaft ist, verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Nienburg gebracht werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

"Personen, die infolge Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung fahruntüchtig am Straßenverkehr teilnehmen, gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmende. Dieses riskante Verhalten wird durch uns konsequent verfolgt. Glücklicherweise kam es in den ersten beiden Fällen zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden oder gar Unfällen. Der Fall in Nienburg zeigt allerdings deutlich, wie gefährlich Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr sein kann. Unser Ziel ist es deshalb auch, die Verkehrsteilnehmenden wieder und wieder zu sensibilisieren. Wir möchten auf die Gefahren hinweisen, langfristig Einsicht erzeugen und die Personen zu einer Verhaltensveränderung bringen." betont Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg abschließend.

