Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen - Alkoholisierter 25-Jähriger gestoppt

Nienburg (ots)

(KEM) Donnerstagnacht, den 23.12.2021, gegen 01.20 Uhr kontrollierten Polizisten einen 25-jähriger Heemser, der einen Atemalkoholwert von 1,02 Promille aufwies. Der 25-Jährige fiel Beamten der Polizei Nienburg in der Dorfstraße in Heemsen auf, da ein Bremslicht an seinem PKW defekt war. Sie entschlossen sich das Fahrzeug anzuhalten und stellten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests ordneten sie eine Blutentnahme an, die im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm für die Dauer der Alkoholisierung untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

