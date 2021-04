Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unfallflucht: Lkw beschädigt Bahnunterführung - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 22.04.2021, kam es gegen 10:55 Uhr auf der Bahnhofstraße an der dortigen Bahnunterführung zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge meldete, dass eine Sattelzugmaschine mit Auflieger sich beim Durchfahren der Unterführung festgefahren habe. Durch Rangieren gelang es dem unbekannten Fahrzeugführer seinen Lkw zu befreien und weiterzufahren. Die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen konnte den Unfallflüchtigen trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden an der Bahnbrücke. Eine genaue Schadenshöhe konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Der Zeuge berichtete den Polizeibeamten, dass es sich um eine weiße Zugmaschine mit einem Auflieger gehandelt habe. Die Plane des Aufliegers sei schwarz mit roter Aufschrift gewesen.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer: 05721/40040 zu melden.

