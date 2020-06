Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Pkw

Hoyerhagen (ots)

Am Sonntag Nachmittag, in der Zeit zwischen 15.10 bis 15.45 Uhr, stellte eine Geschädigte ihren Pkw auf dem Waldparkplatz im Sellingsloh ab. Als sie nach einem kurzen Spaziergang zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die hintere linke Scheibe ihres Pkw eingeschlagen worden ist. Aus dem Pkw wurde die Geldbörse samt Inhalt der Geschädigten entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

