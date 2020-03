Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum/LK Nienburg - Unbekannter Mann spricht Kinder an

Nienburg (ots)

(kem) Am Dienstag, den 03.03.2020, ungefähr zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann drei Mädchen am Kindergarten in Husum angesprochen. Die Kinder spielten am Vormittag in der umzäunten Außenanlage des Kindergartens, als sich ein Mann mit zwei schwarzen Hunden dem Zaun näherte und die Kinder ansprach. Er habe ihnen gesagt, dass er seine Hunde abgeben müsse und sie sich einen Hund aussuchen könnten. Zudem habe er sich nach dem Eingang des Kindergartens sowie nach der Adresse der Kinder erkundigt. Als eine Mitarbeiterin des Kindergartens auf den Mann aufmerksam wurde, habe er sich umgehend in Richtung des Neubaugebietes entfernt. Der Mann sei ca. 180cm groß, habe kurze graue Haare und sei vermutlich älter als 45 Jahre. Er sei mit einer schwarzen Lederjacke, blauer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Zudem habe er eine dunkle Sonnenbrille getragen. Die beiden schwarzen Hunde, davon einer mit kürzerem und einer mit längerem Fell, habe er an orangefarbenen Leinen geführt. Die Polizei wurde am Nachmittag über den Vorfall informiert und konnte den Unbekannten trotz verstärkter Bestreifung des Gebietes nicht mehr antreffen. Wem ist der Mann aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Landesbergen unter Tel. (05025) 1001 oder das Polizeikommissariat Stolzenau unter Tel. (05761) 92060 entgegen.

