Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in eine Wohnung

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag drangen in der Zeit von 17.30 bis 17.50 Uhr unbekannte Täter über die Terrassentür in die Wohnung des 56-jährigen Geschädigten in der Rintelner Nordstadt ein und entwendeten eine Überwachungskamera und div. Uhren i.W.v. ca. 300 Euro. Von den Beschuldigten gibt es Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera und die Polizei hofft nun darauf, dass man anhand der Aufzeichnungen die Täter identifizieren kann.

