POL-NI: Hoya-Unfallfluchten in Eystrup und Hoya

Nienburg (ots) - (BER)Die Beamten der Polizeistation in Hoya ermitteln in zwei Verkehrsunfallfluchten in Eystrup von Freitag, 06.07.2018, zwischen 18.35 Uhr und 18.50 Uhr und in Hoya am Donnerstag, 05.07.2018, 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Eine Frau aus Eystrup hatte ihren neuen Mercedes, B-Klasse, auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes an der Hauptstraße geparkt. Als sie nach ca. einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, war dieser an der hinteren rechten Seite beschädigt. Das Fahrzeug war linksseitig neben dem Einkaufswagenunterstand geparkt. In dem zweiten Fall war der beschädigte Pkw, ein Ford Fiesta in Hoya, Rosenstraße Höhe Hausnummer 13. geparkt. Vermutlich war ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den Ford gestoßen und diesen hinten links beschädigt. In beiden Fällen hatten sich die Verursacher nicht gemeldet. Hinweise auf die möglichen Verursacher bitte an die Polizei in Hoya, Tel.: 04251/934640.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell