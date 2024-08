Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Cabrioverdeck aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstag (24.08.2024) musste ein 58-jähriger Mann aus Spangenberg feststellen, dass ein unbekannter Täter das Verdeck seines Cabrios aufgeschlitzt hatte, um an die im Innenraum vermuteten Wertgegenstände zu gelangen. Der Mann aus Spangenberg hatte sein Fahrzeug zuletzt am Vortag, gegen 21:00 Uhr, in einem unbeschädigten Zustand in der Straße Am Stockhof in Hameln abgestellt und verlassen. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt jedoch im mittleren, vierstelligen Bereich. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

