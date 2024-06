POL-HM: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots) - Am Dienstag (04.06.2024) kam es gegen 02:40 Uhr in der Schulstraße in Bad Pyrmont zu einem Brand eines Schuppens. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, geriet ein an ein Wohnhaus angrenzender Schuppen in Vollbrand. Zu Personenschäden kam es hierbei nicht. Die in dem Wohnhaus befindlichen Personen konnten rechtzeitig evakuiert werden. Ein ...

