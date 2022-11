Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

Am Sonntagabend, 30.10.2022, gegen 19 Uhr kam es in der Straße Wehrberger Warte in Hameln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Die 42-Jährige aus Hameln, ging auf dem Gehweg in Richtung der Ortschaft Wehrbergen. Der unbekannte Fahrradfahrer befuhr diesen Gehweg in dieselbe Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Fahrradfahrer, sodass beide beteiligten Personen zu Boden stürzen. Die 42-Jährige Fußgängerin wird daraufhin leicht verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer richtet sich nach dem Zusammenstoß auf und flüchtet anschließend von der Örtlichkeit. Er wird beschrieben als männlich, mit einer Größe von ca. 1,70 m und einer weißen Bekleidung.

Zeugen, mit sachdienlichen Hinweisen oder der unbekannte Fahrradfahrer werden gebeten sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 in Verbindung zu setzten.

