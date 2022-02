Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Auto fährt Polizist an, Beamter leicht verletzt

Lengerich (ots)

Ein Polizeibeamter ist am Freitag (18.02.22) gegen 19.30 Uhr von einem Auto angefahren worden. Er wurde leicht verletzt. Der Beamte stand auf dem Südring, der im Bereich der Kreuzung Ladbergener Straße wegen umgestürzter Bäume für den Verkehr gesperrt worden war. Trotz der Vollsperrung fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Lengerich auf dem Südring weiter in Richtung Lienen und auf den Kollegen und den Streifenwagen, der mittig auf der Fahrbahn stand, zu. Der Beamte gab mehrfach Zeichen, dass die Straße gesperrt ist. Darüber hinaus wiesen mehrere Leitkegel, Warnleuchten sowie das Blaulicht, das Warnblinklicht und die Textanzeige "Vollsperrung" am Polizeiwagen auf die Sperrung hin. Dennoch setzte der 77-Jährige seine Fahrt fort. Es kam zum Zusammenstoß. Der Polizist stürzte und verletzte sich leicht. Er blieb dienstfähig. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

