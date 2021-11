Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in den Netto-Markt in Delligsen

Delligsen (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, den 27.11.2021, 21:15 Uhr, bis Montag, den 29.11.2021, 06:00 Uhr, kommt es zu einem Einbruch in den Netto-Markt in Delligsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter durch das Dach des Supermarktes in das Innere und öffneten unter massiver Gewaltanwendung einen dortigen Tresor, aus welchem sie anschließend die gesamten Tageseinnahmen des Wochenendes entwendeten. Der angerichtete Gesamtschaden wird vorläufig in einem fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Bemerkt wurde der Einbruch durch die Mitarbeiter des Marktes, welche am Montagmorgen ihre Arbeit aufnehmen wollten. Durch die umgehend hinzugerufene Polizei wurde nach einer Durchsuchung des Marktes im weiteren Verlauf eine genaue Spurensuche durchgeführt. Aufgrund der speziellen Tatbegehung wird nach derzeitigem Stand der Ermittlung davon ausgegangen, dass es sich um einen bandenmäßigen Einbruch handelt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter Tel.: 05531-9580 zu melden.

