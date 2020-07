Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung an Pkw; Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2020, wurde in der Zeit von 08.30 bis 13.15 Uhr, ein älterer VW Golf auf einem frei zugänglichen Firmengelände an der Einmündung Oesdorfer Straße / Hopfenweg beschädigt. Der Pkw parkte dort ordnungsgemäß, während die 25-jährige Fahrzeughalterin arbeitete. Als sie mittags zum Fahrzeug zurückkam, war die Scheibe der Fahrertür gesprungen und das Blech der Fahrertür wies ein kleines Loch auf. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um Beschädigungen durch Luftgewehr oder Kleinkaliberwaffen handeln. Wer Hinweise zum möglichen Tatgeschehen geben kann, oder angeben kann, bis wann die Seitenscheibe noch unbeschädigt war, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

