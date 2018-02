POL-HM: Wohnhausbrand an der Bundesstraße 442

1 weiterer Medieninhalt

Bad Münder (ots) - Derzeit brennt in Bad Münder ein Mehrfamilienhaus an der Bundesstraße 442. Drei Personen konnten sich aus eigener Kraft frühzeitig in Sicherheit bringen. Wegen der andauernden Löscharbeiten ist die B442 von Hachmühlen bis zur Einmündung der Bahnhofstraße in Bad Münder in beide Richtungen gesperrt. Eine Brandursache und das Schadensausmaß sind bislang nicht bekannt.

