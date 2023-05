Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streifenwagen stößt mit Radfahrer zusammen - 18-Jähriger leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Hildesheimer Bahnhofsplatz kam es am Donnerstagabend, 11.05.2023, gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge stand ein Streifenwagen zunächst am Ende der Bernwardstraße / Fußgängerzone in Richtung Bahnhof. Der 18-jährige Radfahrer näherte sich von hinten und fuhr links an dem Dienstfahrzeug vorbei. In diesem Augenblick fuhr der Führer des Streifenwagens an und beabsichtigte nach links auf den Bahnhofsplatz abzubiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, es kam zur Kollision, der 18-Jährige fiel auf die Motorhaube des Funkwagens und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

Gegen den Beamten wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet.

