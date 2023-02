Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 17.02.2023 bis 19.02.2023

Hildesheim (ots)

(sud) Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Gartenlauben in Gronau In dem Zeitraum von Freitag (17.02.2023), gegen 16:00 Uhr, bis Samstag (18.02.2023), gegen 15:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Gartenlauben in der Kleinartenkolonie Tweftje in Gronau und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Außerdem stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Elze am Samstag, den 18.02.2023, gegen 11:45 Uhr, einen unter Betäubungsmittel stehenden Autofahrer. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die die Beamten fest, dass der 26-jährige Gronauer unter dem Einfluss von THC stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

