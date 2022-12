Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Häusliche Streitigkeiten in Freden

Hildesheim (ots)

Am 30.12.2022, gegen 17:00 Uhr, meldete sich eine 32-jährige Fredenerin bei der Polizei in Alfeld und teilte mit, dass es zu häuslichen Streitigkeiten mit ihrem 41-jährigen Lebensgefährten gekommen sei. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage und des Umstands, dass sich auch mehrere kleine Kinder in dem Haus befinden, wurden zunächst mehrere Funkstreifenwagen eingesetzt. Der alkoholisierte Lebensgefährte verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme kooperativ und gab an, um seine Alkoholsucht zu wissen. Er folgte der polizeilichen Wegweisung aus dem gemeinsamen Haus und nahm sich für das neue Jahr vor, seine Alkoholprobleme in Angriff zu nehmen.

