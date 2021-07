Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessung in Holle (Astenbeck)

Hildesheim (ots)

Holle (kaw) Am 16.07.2021 in der Zeit zwischen 16:50 Uhr - 18:30 Uhr führten Beamte des PK Bad Salzdetfurth an der B6 in Höhe Astenbeck eine Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Zeitraum konnten 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, die allesamt mit einem Verwarngeld zu ahnden sind. Größtenteils wurden die Verwarngelder von den einsichtigen Verkehrsteilnehmern noch vor Ort beglichen. Die übrigen Betroffenen erhalten Post vom Landkreis Hildesheim.

