Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährliches Überholmanöver auf der B3

HildesheimHildesheim (ots)

Wülfingen(js) Auf der B3 kurz vor Wülfingen in Fahrtrichtung Alfeld kam es am Donnerstag gegen 09.00 Uhr zu einem Gefährlichen Überholmanöver. Dort hat der Fahrer eines dunklen Kombis einen Trecker und einen Bagger überholt und hat offensichtlich einen entgegenkommenden Rollerfahrer, die die B3 Rtg Alfeld befuhr, übersehen. Der Rollerfahrer konnte nur durch ein Ausweichen auf den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Das Kennzeichen des Pkw ist nicht bekannt. Zeugen, die dieses Manöver beobachtet haben und Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05068/93030 mit der Polzei in Elze in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell