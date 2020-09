Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw flüchtet nach Spiegelklatscher

Hildesheim (ots)

(ji) Am 22.09.20, gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 19jährige Alfelderin mit ihrem Pkw Renault die Winzenburger Straße in Rtg. Walter-Gropius-Ring in Alfeld. Etwa in Höhe der Geschäftsstelle des DRK kam ihr ein schwarzer größerer Pkw, evtl. ein SUV, entgegen und beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Renaults. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Rtg. Hörsum fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181-91160

