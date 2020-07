Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen: Auto zerkratzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen- (jb) Bereits in der Nacht von Donnerstag, 16.07.2020 auf Freitag, 17.07.2020 zerkratzten Unbekannte einen geparkten blauen Opel in der Bunzlauer Straße. Der Halter des Fahrzeugs hat nun einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro am Fahrzeug zu verzeichnen. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

