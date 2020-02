Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallverursacherin und Zeuge gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Am Samstag, 22.02.2020, ereignete sich gegen 20:30 Uhr im Kreuzungsbereich Lucienvörder Allee und Alfelder Straße ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 21-jähriger Hildesheimer als Fußgänger aus Richtung REWE Lucienvörder Allee kommend die Alfelder Straße in Richtung der dortigen Bäckerei. Die Lichtsignalanlage zeigte für den jungen Mann Grünlicht. Nachdem er bereits 2/3 der Wegstrecke gegangen war, wurde er von einem Pkw angefahren. Der dunkelblaue Pkw fuhr vermutlich aus Richtung REWE kommend nach links auf die Alfelder Straße. Nach dem Unfall erkundigte sich die Fahrerin des Pkw nach dem Befinden des Fußgängers. Der Mann gab an, das alles in Ordnung ist. Ein Passant bot seine Hilfe an und fragte die zwei beteiligten Personen, ob er die Polizei verständigen soll. Dies verneinten sie. Anschließend setzte die Frau ihr Fahrt fort. Am späteren Abend verspürte der Fußgänger jedoch Schmerzen, suchte einen Arzt auf und informierte die Polizei.

Die Fahrerin konnte der 21-jährige wie folgt beschreiben:

etwa 20 - 30 Jahre

ca. 1,70m

blond Haare, Pferdeschwanz

Brillenträgerin.

Den Zeugen beschrieb er wie folgt:

ca. 35 - 40 Jahre

braune Haare

Mütze

Die Ermittler des 7. Fachkommissariats Hildesheim suchen nun die Fahrerin des Pkw sowie den Zeugen oder andere Personen, die zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell