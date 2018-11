POL-HI: Erneuter Pkw-Diebstahl

Hildesheim (ots) - (jpm)In der Nacht vom 26.11. zum 27.11.2018, zwischen 23:00 Uhr und 06:30 Uhr, ist es in Hildesheim erneut zum Diebstahl eines Pkw gekommen. Im vorliegenden Fall wurde in der Alfriede-Marioth-Straße ein roter Volvo XC 60 gestohlen.

Der Eigentümer stellte seinen Pkw am Abend des 26.11.2018 unter dem Carport neben seinem Haus ab. Am Morgen des 27.11.2018 stellte er das Fehlen des erst wenige Monate alten Fahrzeuges fest. Der Volvo verfügt über ein Keyless-Go-System und hat einen Wert, der in einem oberen fünfstelligen Bereich liegt.

Bereits in der Nacht vom 20.11. zum 21.11.2018 wurde in der Ortschaft Heersum ein weißer BMW 220d Drive Gran Tourer gestohlen (hiesige Pressemeldung vom 22.11.2018).

In der Nacht vom 22.11. zum 23.11.2018 wurde im Johannes-Stelzer-Weg in Hildesheim ein grauer Volvo XC 90 gestohlen.

Auch der Wert dieser Fahrzeuge liegt in einem fünfstelligen Bereich. Beide Pkw waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet.

Zeugen, denen in den vorgenannten Fällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Hildesheim Eigentümer von Fahrzeugen mit einem entsprechenden Keyless-Go-System wiederholt auf folgendes hinweisen:

Mit entsprechendem Equipment sind Täter in der Lage, dass Signale des Fahrzeugschlüssels empfangen werden, obwohl eine größere Distanz dazwischen liegt - Den besten Schutz bietet eine Garage, sofern diese vorhanden ist - Alufolie funktioniert bei Keyless-Go-Schlüsseln sehr gut. Schlüssel mehrfach umwickeln, was jedoch auch umständlich ist - Der Handel bietet spezielle Aufbewahrungsbehältnisse für entsprechende Schlüssel an - Verwendung eines zusätzlichen Lenkradschlosses bzw. einer -kralle erschwert ein Entwenden des Fahrzeuges - Das Deponieren des Fahrzeugschlüssels in einem Tresor bietet ebenfalls Schutz - Wichtig ist, dass Fahrzeugschlüssel nicht ungeschützt, z.B. am Schlüsselbrett bzw. im Nahbereich des Eingangsbereiches, im Haus aufbewahrt werden!

