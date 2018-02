POL-HI: Unfall auf der A 7 mit einer schwer verletzten Person

Hildesheim (ots) - (jpm) Am 27.02.2018, um 11:10 Uhr kam es auf der A 7, kurz hinter der Anschlussstelle Hildesheim, in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden ist. Der Transporterfahrer fuhr frontal in das Heck eines Sattelzuges, welcher zu diesem Zeitpunkt auf ein Stauende zufuhr und bereits langsam abbremste. Der Fahrer des Transporters wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle, dessen Einsatz letztendlich aber nicht erforderlich war. An dem Transporter wurde die gesamte Front eingedrückt. Die eingesetzten Beamten gehen von einem Totalschaden aus. Am Sattelauflieger wurden die Stoßstange sowie die Beleuchtung beschädigt. Eine genaue Schadenssumme ist momentan nicht bekannt. Die Unfallstelle war für ca. eine Stunde vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nachdem die Autobahnmeisterei Hildesheim die Aufräum- und Reinigungsarbeiten beendet hatte, konnte die Fahrbahn gegen 15:15 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Während der Vollsperrung wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Hildesheim abgeleitet. Im Stadtgebiet kam es im Bereich des Kreisels und der Senator-Braun-Allee zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell