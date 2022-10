Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hakenkreuze am Dillenburger Bahnhof geschmiert + Unfallflucht in Herborn und Ehringshausen + Polizei Herborn codiert Fahrräder + Kontrolle entlarvt Gurtmuffel und Handybenutzer +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Hakenkreuze im Bahnhof geschmiert -

Am späten Dienstagnachmittag rief eine Zeugin die Dillenburger Polizei zum Bahnhof. Dort hatten zwei Jugendliche sowohl auf der Fassade des Gebäudes, als auch an Wänden in der Bahnhofshalle rechtsradikale Parolen und Hakenkreuze geschmiert. Die Zeugin zeigte der Streife die mit Filzstiften in blauer und schwarzer Farbe gemalten Schmierereien und gab zudem einen Hinweis auf eine Jugendliche und einen Jugendlichen. Das Pärchen hatte den Bahnhof bereits wieder verlassen. Die Identität zu dem 14-Jährigen steht bereits fest, die Ermittlungen zu den Personalien der Jugendlichen sind momentan noch nicht abgeschlossen. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die die beiden Jugendliche gestern, gegen 17.30 Uhr am Bahnhof oder in der Bahnhofshalle bei ihren rechtsradikalen Schmierereien beobachteten. Hinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Unfallflucht in der Augustastraße -

Auf dem Parkplatz am ehemaligen Busbahnhof beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen Toyota. Der silberfarbene Corolla stand am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.05 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige das Heck des Toyotas und ließ dort auf der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zurück. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei Herborn codiert am 04. November Fahrradrahmen / vorherige telefonische Terminvergabe -

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation in Herborn bieten am 04.11.2022, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr, Fahrradbesitzern die Codierung der Rahmen an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Codier-Termine können unter Telefon: (02772) 47050 gebucht werden.

Interessierte der Fahrradcodierung beachten bitte:

Vorherige Terminvergabe ist zwingend erforderlich. Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin. Pro Termin werden maximal zwei Rahmen codiert. Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Ehringshausen: Beim Rangieren BMW beschädigt und geflohen -

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen in Höhe einer Firmeneinfahrt in der Straße "Am Bahnhof", bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Der Unfallfluchtermittler geht momentan davon aus, dass dort zwischen 07.15 Uhr und 08.50 Uhr ein Lkw oder Transporter rangierte und dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen 2er BMW gestoßen war. An dem BMW blieb auf der Fahrerseite, am vorderen Kotflügel, der Fahrertür, dem Seitenspiegel, der Motorhaube und der Frontscheibe ein Schaden von rund 4.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Verkehrsregeltreue im Blick -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Wetzlar, unterstützt von der Stadtpolizei Wetzlar, nahmen am Mittwoch in Hermannstein Gurtmuffel und Handybenutzer ins Visier. Morgens, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr sowie am Nachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr bauten sie ihre Kontrollstelle in der Hermannsteiner Straße - in Höhe der Dillstraße - auf. Insgesamt erwischten sie 28 Fahrzeuginsassen, die nicht ihren Gurt angelegt hatten. Außerdem stoppten sie 23 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, die während der Fahrt nicht ihre Finger von ihrem Mobiltelefon lassen konnten. Für die Gurtmuffel werden jeweils 30 Euro Verwarnungsgeld fällig. Auf die Handybenutzer kommen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu. Quasi als "Beifang" gingen den Ordnungshütern unter anderem ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer sowie in Fahrzeugführer ins Netz, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Guido Rehr, Pressesprecher

