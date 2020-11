Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Umweltfrevel entsorgen Altreifen in Fleisbacher Heide ++ Jugendliche zündeln an der Stadthalle ++ Fahrrad gestohlen ++ Unfallfluchten

DillenburgDillenburg (ots)

Herborn-Merkenbach: Umweltfrevel entsorgen Altreifen in Fleisbacher Heide

Bereits am Freitag (30.10.2020) meldete ein aufmerksamer Spaziergänger mehrere abgelagerte Altreifen zwischen Fleisbach und Merkenbach. Ein unbekannter Umweltfrevel hat irgendwann vor dem 30.10.2020 insgesamt 75 Altreifen in der sogenannten Fleisbacher Heide auf dem Weg zum Wasserturm entsorgt! Zwei der Reifen stechen besonders hervor: ein Quadreifen Maxxis AT25X8-12 und ein Rennreifen Dunlop 210/650R18. Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fleisbacher Heide aufgefallen? Wer hat die besonderen Reifen wechseln lassen? Wer kann Hinweise zu dem Quad- und Rennreifen geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Jugendliche zündeln an der Stadthalle

Am Mittwoch (14.10.2020) zündelten mehrere Jugendliche an der Stadthalle in der Brühlsbachstraße. Die Unbekannten hielten sich am Haupteingang auf. Gegen 21:32 Uhr zündete einer der Jugendlichen die ausliegenden Info-Flyer der Stadthalle Wetzlar an und ließ diese in einer Ecke auf dem Boden abbrennen. Durch die Hitzeentwicklung verbrannte die Beschichtung der Bodenplatte. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Der Bereich der Stadthalle ist videoüberwacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind die fünf Jugendlichen, zwei Jungen und drei Mädchen, aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen, die sich im Eingangsbereich und im Treppenhaus zur Tiefgarage aufhielten, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Fahrrad gestohlen

Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr machten sich dreiste Diebe am vergangenen Samstag (31.10.2020) an einem Fahrrad zu schaffen. Die Unbekannten stahlen das Fahrrad vom Bahnhofsvorplatz. Dort hatte es die 14-jährige Besitzerin am Nachmittag mit einem Fahrradschloss angebunden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten in Haiger, Dillenburg und Wetzlar-Niedergirmes

Haiger: Schäden an der Fahrzeugseite vorne links blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Gollacker" an einem grauen 3er BMW zurück. Von Samstag (24.10.2020), 10:00 Uhr bis Sonntag (25.10.2020), 17:00 Uhr stand der BMW in Höhe der Hausnummer 6. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg:

Am Anfang dieser Woche beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Dillenburger Krankenhauses einen dort abgestellten Opel Adam. Am Montag (02.10.2020), zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr prallte der flüchtige Autofahrer gegen das Heck des grauen Adam und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes:

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem grauen Daimler A180 kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkplatz "Bahnhof Nordseite" gegen die linke Fahrzeugseite gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ausparken mit seiner rechten vorderen Fahrzeugseite gegen den Daimler stieß. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunkelgrauen Ford Focus, der am Fahrzeug vorne rechts beschädigt ist. Zeugen, die den Verursacher am Samstag (31.10.2020), zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr am Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell