POL-LDK: Haiger-Donsbach: Grünschnitt und Räder illegal entsorgt

In einem Waldstück in der Gemarkung Donsbach entdeckten aufmerksame Spaziergänger, bereits am 28.05.2019, eine illegale Müllablade. Die Abladestelle ist an der Landesstraße 3042 von Herborn-Burg aus kommend in Richtung Herborn-Uckersdorf. Nach der Zufahrt zum Neuhaus, fanden die Spaziergänger den Müll an einem nach rechts abgehenden Feldweg. Neben einem 25 Quadratmeter großen und 1,5 Meter hohen Stapel mit Koniferen-Schnitt, lagen sechs Autoreifen auf Stahlfelgen am Wegesrand. Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Woher stammt der Grünschnitt und die Räder? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

